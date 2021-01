Készül a Szex és New York folytatása – itt az első kedvcsináló

Megosztás Tweet



Egy szereplő azonban nem tér vissza.

Hivatalos! Érkezik a Szex és New York című nagysikerű sorozat folytatása, mégpedig az HBO Maxra, melynek bejelentését a csatorna a főszereplő, Sarah Jessica Parkerre bízta – írja cikkében a Just Jared.

Az első teaserből, melyet a színésznő megosztott közösségi oldalán, sok minden nem derül ki a címen kívül, mely az And Just Like That... lesz.

Sarah mellett Cynthia Nixon és Kristin Davis is visszatér, mint Carrie, Miranda és Charlotte. Ahogy sok rajongó bizonyára előre látta ezt a fordulatot, a sztori Samantha karaktere nélkül folytatódik, Kim Cattrall ugyanis nem akar részt venni a produkcióban.

Carrie, Charlotte, Miranda és Samantha sztorija nem csak a kétezres évek elejét határozta meg, hanem a mai napig egy, vagy inkább több generáció kultikus sorozatának számít. A szabad szájú nőiességből és a szinglilét előnyeit, hátrányait felvonultató sorozatból két, egész estés mozifilm is készült, ahol a szereplők már 50-hez közeledtek, vagy át is lépték azt.