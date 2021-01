Húsz éve, hogy Britney Spears és Justin Timberlake talpig farmerban sokkolt

Megosztás Tweet



Aki egyszer látta őket, azoknak beleégett az emlékezetébe.

Hogy repül az idő, hiszen kimondani is félelmetes, hogy már húsz éve annak, hogy Bitney Spears és akkor szívszerelme, Justin Timberlake úgy döntött, hogy tetőtől-talpig farmerszettben vonulnak végig a American Music Awards vörös szőnyegén 2001-ben.

A kerek évfordulót illik megünnepelni a People magazin szerint is, főleg akkor, ha manapság is ikonikus megjelenésről van szó, mert bármennyien is fanyalognak, és tartják sokan az akkori megjelenésüket ízléstelennek, a szett nem maradhat ki a legmegdöbbentőbb vörös szőnyeges ruhák listájáról, ami bárhonnan is nézzük, nagy szó.

Az is elcsalhatatlan tény, hogy évekkel később is sokakat megihletett az akkor drámainak számító összeállítás, mint mondjuk Katy Perryt, aki Riff Raffal pózolt hasonló ruhában a 2014-es Video Music Awardson. De ha csak annyit ért volna el Britney és Justin, hogy halloweenkor tartalék ötletnek is zseniálisan bevethető a stílusuk, akkor is mondhatjuk, hogy beírták magukat a divattörténetbe.

És, hogy mai szemmel hogy vélekedik húsz évvel ezelőtti ízlésséről a két érintett? Britney tavaly így nosztalgiázott a díjátadó kapcsán:

Úgy vélem, a farmercuccom eléggé adta magát akkoriban!”

Justin szintén tavaly, Lance Bass The Daily Popcast című műsorában kommentálta a számára már kissé kényesebb esetet:

Sok mindent megteszel fiatalon, ha szerelmes vagy. Egy nap még menő is lehet.

Britney és Justin még 1993-ban, gyerekként találkoztak a népszerű tv-műsorban, a Mickey Mouse Clubban, aztán amikor egymás popkarrierjei beindultak, akkor Britney pont az Nsync előtt lépett fel. Később 1999-ben össze is jöttek, románcuk 2002-ig tartott.