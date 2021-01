Miley Cyrus hű társát gyászolja

Megosztás Tweet



Már tíz éve mellette volt kutyája, aki rákban hunyt el.

Mary Jane, Miley Cyrus pitbull-keverék kutyája hosszú ideje küzdött a rákkal, azonban sajnálatos módon nem tudta tovább folytatni a küzdelmet. Miley fájdalmát most követőivel is megosztotta az Instagramon:

Aki ismer, tudja, hogy mindenkinél jobban szerettem a világon Mary Jane-t. Egy éve diagnosztizálták rákkal, és akkor azt mondták, hogy megjósolhatatlan, mennyi időt tölthetünk még vele.

"Azt javasolták, hogy annyi időt töltsek vele, amennyit csak lehet. Ezt megtettem, és folyton megköszöntem neki azt, hogy milyen jó volt hozzám, és mennyi mindent adott számomra. Mary Jane több volt egy családtagnál. Valami megfoghatatlan, definiálhatatlan az a szerep, amit ő jelentett a családban. A kettőnk kapcsolata pedig éteri volt. Semmi mással össze nem hasonlítható szerelem" - folytatta az énekesnő a visszaemlékezését.

Miley egy dalt is írt kutyájáról Mary Jane 5EVER címmel, melyet nyomban meg is osztott. "A dalt még évekkel ezelőtt írtam egy házban, ami már nem is létezik. Ahogy Mary Jane sem."