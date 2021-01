Napvilágot láttak Diana és Károly herceg hálószobatitkai

Megosztás Tweet



A hercegné bármit megtett volna, hogy mentse a házasságát.

Lady Diana és Károly herceg (Nemzeti Fotótár/EPA)

A walesi hercegi pár élete nem volt felhőtlen és maradéktalanul boldog. Károly más nőt szeretett, de Kamillát akkor még nem fogadta el a brit uralkodó család, ellenben a herceg szerelme soha nem szűnt meg létezni, ez pedig rátette a bélyeget Dianával való házasságára.

A királyi életrajzíró és történész Robert Lacey a Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult című könyvében írt Károly és Lady Di hálószobatitkairól. Lacey szerint, a pár kapcsolata az ágyban sem működött, így az akkor még fülig szerelmes Diana tanácsot kért barátnőitől, miként csábíthatná el férjét – írja a The Mirror.

Itasd le Károlyt, hátha az odacsalogatja hozzád vagy még jobb ötlet lenne, ha lekapcsolnád a villanyt, hosszú szőke parókát vennél fel és a herceg talán összetéveszt a sötétben Kamillával.

Arról, hogy végül Diana megpróbálkozott-e valamelyik tervvel, a könyv nem tesz említést, de idővel elfogadta, hogy Károly soha nem is volt és soha nem is lesz az övé. Végül 1992-ben különköltöztek és az 1995-ös híressé vált BBC interjú után, amiben Lady Di úgy hivatkozott kapcsolatára, hogy "ebben a házasságban hárman voltunk", utalva ezzel Kamillára, 1996-ban hivatalosan is elváltak.