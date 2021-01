Drew Barrymore-t egy híresség ültette fel egy randin

Megosztás Tweet



A színésznő társkeresőn próbált párt találni magának, de csúnyán cserben hagyták.

Barrymore nem szerencsés a kapcsolatok terén, 2016-ban vált el harmadik férjétől. A két gyermekes édesanyának az otthoni teendők és a rengeteg munka mellett nehéz ismerkednie, ezért regisztrált egy sztároknak készült társkeresőre, de olyasmi történt, amire nem volt felkészülve – írja az ETOnlie.

Végre elkezdtem beszélgetni egy férfival, minden jól alakult, egyeztettünk egy randevút is. Majd felültetett, pont amikor találkoznunk kellett volna. Az első gondolatom az volt, hogy ha már ilyen bunkó vagy nem lehettél volna egy órával ezelőtt is az? Megspórolhattad volna nekem ezt az időt.

Drew saját beszélgetős műsorában, a The Drew Barrymore Show-ban mesélt az esetről és bár az említett úriember nevét nem árulta el, abban ő és vendége is egyetértettek, milyen rémes érzés, amikor órákat töltesz a készülődéssel, de a randipartner az utolsó pillanatban mondja le. És hiába Hollywood egyik legjobban keresett színésznője valaki, Barrymore is ugyanazokkal a problémákkal szembesül, mint bárki más.