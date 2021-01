A szülés utáni ijesztő tüneteiről vallott a fiatal sorozatszínésznő

Megosztás Tweet



Lea Michele most a rajongóinak panaszkodott.

“A szülés utáni hajhullás nagyon is valós probléma! Élvezzétek a hosszú hajkoronátokat, mert az anyuci bubi frizura már közeleg” – írta közösségi oldalán a Glee sorozat sztárja, Lea Michele.

Lea Michele Is Ready For "Mom Bob" After Dealing With Postpartum Hair Loss https://t.co/M2aDzQiUds pic.twitter.com/SVeOZqYoVG — TODAY (@TODAYonline) January 7, 2021

A színésznő mindig is derékig érő frizurát viselt, de ahogy az posztjában is látszik, csomókban hullik a haja, így most elgondolkodott egy vállig érő fazonon - írja a Today Online.

A szülés után a változó hormonszint negatív hatással van a hajra, ami fénytelenebb lesz, és a hajhullás intenzívebbé válik. Ez nem kóros, bár meglehetősen kellemetlen jelenség, de jó hír, hogy ez csak átmeneti állapot, mely a gyermek 9 és 12 hónapos kora után fokozatosan megszűnik.

Lea tavaly augusztus 20-án adott életet kisfiának, Ever Leónak, akiről bár több képet is posztolt közösségi oldalára, arcocskáját viszont még nem láthatták a rajongók.