Börtönbe került Erzsébet királynő enyves kezű alkalmazottja

Nyolc hónap börtönre ítélték a londoni Buckingham-palota egyik alkalmazottját, aki több tucatnyi érmet, dedikált fotókat és egyéb tárgyakat lopott II. Erzsébet királynő lakhelyéről.

Adamo Canto, aki 2015 óta dolgozott a palota személyzetének tagjaként felszolgálói beosztásban, elismerte a bűncselekmény elkövetését. A rendőrség keddi bejelentése szerint "jelentős mennyiségű" lopott tárgyat találtak, amikor átkutatták a férfi palotabeli szállását. A férfi a tárgyakat 2019 novembere és 2020 augusztusa között tulajdonította el.

Adamo Canto, from North Yorkshire, stole items including signed photos of the Duke and Duchess of Cambridge and a photo album of US President Donald Trump's UK visit.https://t.co/PKGt5uMxG0

— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) January 5, 2021