Arnold Schwarzenegger le Chris Evansezte a saját vejét

A Terminátor is beszállt Chris Pratt ugratásába.

Néhány hete a közösségi médiában folyik némi diskurzus arról, hogy ki a legrosszabb Chris Hollywoodban, melynek eredménye még múlt októberben az lett, hogy Chris Pratt lohol Chris Hemsworth, Chris Evans és Chris Pine után.

December végén aztán maga Pratt így reagált a dologra:

Testzsír százalékban biztosan győznék. És fürgébb is vagyok náluk!

A téma persze továbbra is felkapott, Pratt pedig ahol tud, ott vicces öniróniával előnyt is kovácsol belőle. Tette ezt a Greater Good számára pénzt gyűjtő jótékonysági Instagram esemény során is, melybe apósát, Arnold Schwarzeneggert is bevonta, aki így nyitotta a beszélgetést:

Helló, Chris Evans. Nem Chris Evans, sajnálom. Már az elején elcsesztem ezt az egészet. Chris Pratt.

– javította magát Arnold.

Sajnálom. Tudnom kellene a nevedet, ez biztos - hisz te vagy a kedvenc vejem.

Melyre Pratt gúnyosan rávágta, hogy jobb is, hogy ő a kedvence, mivel nincs is több veje.

Arnold gyönyörű lányai közül ugyanis eddig csak Katherine kelt el, akit Chris Pratt 2019-ben vezetett oltár elé. A párnak négy hónapja született meg a kislánya, Lyla Maria Pratt.