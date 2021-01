Agyvérzéssel került a sürgősségire Dr. Dre

Megosztás Tweet



Jelenleg is kórházi ápolásra szorul.

Hétfőn szállították kórházba a Grammy-díjas zenei producert és rappert, Dr. Dret, akit most is a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházban kezelnek agyi aneurizmával.

A Just Jared információi szerint a rapper tudatánál volt, amikor bekerült a sürgősségire, ahonnan kedden végül be is jelentkezett közösségi oldalán, hogy megnyugtassa a rajongóit:

Köszönöm a családomnak, a barátaimnak és a rajongóimnak a jókívánságokat. Jól vagyok, kiváló ellátásban részesít az itteni orvosi csapat.

Dr. Dre éppen válik feleségétől, Nicole Youngtól, a jogi procedúrával kapcsolatban pedig a héten meghallgatásra került volna sor, mely a jelenlegi helyzet fényében vélhetően tolódik.