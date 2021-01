Tévesen keltették halálhírét, még életben van a meggyászolt színésznő

Kórházban kezelik Tanya Roberts amerikai színésznőt, a Halálvágta című James Bond-film sztárját, korábban tévedésből jelentette be a színésznő halálát barátja és képviselője, Mike Pingel.

Pingel hétfő reggel arról tájékoztatta az amerikai médiát, hogy Roberts karácsonykor lett rosszul kutyasétáltatás közben, és A Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházba szállították, ott hunyt el vasárnap.

Hétfő délután az AP amerikai hírügynökséggel közölte, hogy a 65 éves színésznő életben van, de nagyon rossz állapotban van kórházban, miután elesett otthonában.

Hours after announcing the death of Tanya Roberts, the actress known for starring opposite Roger Moore in his final turn as James Bond and for her roles in “Charlie’s Angels” and “That ’70s Show,” her publicist said on Monday that he had done so in error. https://t.co/sUa1746l6u

— The New York Times (@nytimes) January 5, 2021