Kikerekedett pocakkal kapták lencsevégre Emma Stone-t

A La La Land sztárja hamarosan édesanya lesz.

Egy szeptemberben készült, szintúgy lesifotó leplezte le a hírt, miszerint 32 éves Emma Stone és kedvese, a 35 éves Dave McCary a karantén alatt hivatalossá tette kapcsolatát.

Nem sokkal később a gólyahír is megérkezett, miszerint Emma első gyermekét várja. A színésznőt a napokban a Daily Mail fotósa örökítette meg már méretes pocakkal, ami azt is jelenti, hogy az új családtag érkezése közelebb van, mint hittük.

Bár a színésznő korábban úgy nyilatkozta, hogy az ütemterv állandó csúszása miatt lépett ki Damien Chazelle új filmjéből, a Babylonból, sokkal inkább valószínű, hogy Emma valójában terhessége miatt adta át a stafétát Margot Robbie-nak. Továbbá az is biztosra vehető, hogy a Stone egy ideig szabadságolja magát Hollywoodból, hisz mi más is lehetne nála most előrébb első születendő gyermekénél.