A nála tíz évvel fiatalabb Harry Stylessal randevúzik Olivia Wilde

A párt kéz a kézben kapták lencsevégre egy lagzin.

Bombaként robbant 2021 első szerelmi pletykája, miszerint a 36 éves színésznő boldogságra talált a One Direction korábbi énekese mellett. A 26 éves Harry a színpad mellett a filmstúdiók világát is meghódította.

Így történt, hogy összeismerkedett kolléganőjével, aki jelenleg a Don't Worry Darling című filmet rendezi, aminek egyik főszereplője Styles. A pár hónapok óta együtt forgat és bennfentes információk szerint, hamar megtalálták az összhangot. Olivia és Harry annyira jól titkolták a köztük lévő vonzalmat, hogy ismerőseiket is váratlanul érte, amikor az énekes barátnőjeként mutatta be Wilde-ot egy lagzin – számolt be a People Magazine.

Egy esküvőn voltak a hétvégén, végig egymás kezét fogták, mindent együtt csináltak és igazán boldognak tűntek. Már jó pár hete tart a románcuk.

Olivia Wilde és korábbi kedvese Jason Sudeikis, akivel hét évig voltak jegyesek és két gyermekük született, alig pár hónapja jelentette be: külön utakon folytatják.