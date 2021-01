Hatvanötévesen elhunyt az egykori Bond-lány, Tanya Roberts

US actress Tanya Roberts, best known for her roles in Bond film A View to a Kill and the final season of Charlie's Angels, dies aged 65 https://t.co/iY5yKPAefg

Elhunyt Tanya Roberts amerikai színésznő, a Halálvágta című James Bond-film sztárja. A 65 éves filmcsillag haláláról barátja és képviselője, Mike Pingel tájékoztatta a hollywoodi hírportálokat.

Roberts karácsonykor lett rosszul kutyasétáltatás közben. A Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházba szállították, ott hunyt el vasárnap. Halálának oka nem volt kapcsolatban a Covid-19-cel a The Hollywood Reporter értesülése szerint.

"Tanya csodálatos ember volt, kívül és belül. Mindig úgy fogok emlékezni rá, hogy hihetetlenül édes volt, és nagyon szerette az állatokat. A vadak ura rajongói világszerte szerették" - idézte fel emlékét Don Cosarelli, a film rendezője Twitter-üzenetében.

I just heard the sad news that actress Tanya Roberts passed away.

Tanya was a beautiful person, inside and out. I will always remember Tanya for being incredibly sweet and for her genuine love of animals. She was beloved by Beastmaster fans everywhere. RIP. pic.twitter.com/JvqJg2rEAj

