Salma Hayek lila bikiniben búcsúztatta az óévet

A színésznő minden múlt évi nehézség ellenére, hálával tekint vissza 2020-ra.

Az 54 évesen is fantasztikus idomokkal és alakkal rendelkező mexikói-amerikai színésznő Salma Hayek hálás volt 2020-ért. Az egész világot térdre kényszerítő esztendőt a saját egészsége alapján értékelte.

"Soha életemben nem tekintettem magam ennyire hálásnak azért, hogy egészséges vagyok, és hogy ennyire szorosan kapcsolódni tudtam a természettel" - vallotta Instagram oldalán Salma.

A Just Jared idézte poszt alapján nem derül ki, honnan jelentkezett be az üzenetét angolul és spanyolul is megfogalmazó színésznő, de a tengerparti fotókon igazán dögös lila bikiniben látható kalapban és napszemüvegben.

Hayek korábban Londonban volt látható maszkot viselve vásárlás közben, azelőtt pedig akkor hallhattunk róla, amikor egy rosszindulatú követőjének szólt vissza, aki botoxhasználattal vádolta meg a természetességéről ismert Salmát.