Ezek voltak 2020 legfelkapottabb sztárhírei

Megosztás Tweet



Titkos esküvő, váratlan veszteség és gólyahír - idén is a sztárok uralták a magazinok szalagcímeit.

A 2020-as év egészen biztosan beírja magát a történelemkönyvekbe, hiszen a koronavírussal az egész világ élete megváltozott. Mindeközben persze az élet, ha féllábon is, de ment tovább, Hollywood és a hírességek számára is, akik az elmúlt 12 hónapban bőven szolgáltattak okot arra, hogy a magazinok címlapjaira kerüljenek.

Volt gyönyörű királyi esküvő, örömteli gólyahír, de fájó veszteségekből erre az évre talán még több jutott. Lássuk hát, idén mely celebtörténekre kaptuk fel a fejünket:

Harry herceg és Meghan hercegné

MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Harry herceg és Meghan sokkolta a világot

Sussex hercege és hercegnéje januárban jelentette be, hogy feladja királyi teendőit, és pénzügyileg függetleníti magát a királyi családtól, mely nagy pofon volt nem csak Erzsébet királynő, de az egész család számára. A pár Londonból Kanadába költözött, majd véglegesen Kaliforniában telepedtek le. Novemberben aztán újabb szomorú hírt jelentettek be, miszerint elvesztették úton lévő második gyermeküket.

Amikor a koronavírust elérte Hollywoodot

Tom Hanks és felesége, Rita Wilson voltak az elsők a hírességek közül, akiket megfertőzött a CIVID-19, legalábbis ők vállalták fel először a dolgot a nyilvánosság előtt. Hanks épp Ausztráliában forgatta egy egyelőre még cím nélküli filmet Elvis Presleyről, ahová felesége is elkísérte. A pár kórházba is került, de néhány nehezebb nap után gyógyultan távoztak a helyi klinikáról.

Született feleségek a rácsok mögött

Még tavaly robban ki az a vesztegetési botrány, melyben az ügyészek 33 szülő ellen emeltek vádat. A legismertebbek a Felicity Huffman és William Macy színészházaspár, illetve Lori Loughlin színésznő és divattervező férje voltak.

Lori Loughlin, a Bír-Lak sorozat sztárja, aki nem vallotta magát bűnösnek, augusztusban kötött végül vádalkut, melynek értelmében két hónapot tölt börtönben, 150 ezer dollár pénzbüntetést kell fizetnie, valamint 150 órányi közmunka is vár rá. Loughlin november 19-én kezdte meg börtönbüntetését. Mindeközben kolléganője Huffman idén teljesen maga mögött tudta hagyni az ügyet. Huffman teljes egészében eleget tett a bíró ítéletének, kéthetes börtönbüntetéséből 11 napot töltött egy kaliforniai szövetségi börtönben még tavaly októberben, idén őszre pedig a feltételes szabadlábra helyezése is lejárt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Royal Family (@theroyalfamily) által megosztott bejegyzés

A hercegnő nagy napja

Bár a nagy felhajtás, a kamerák és az élő közvetítés a pandémia miatt nem jutott ki Beatrix hercegnőnek, ő így is férjhez ment Edoardo Mapelli Mozzi 37 éves olasz ingatlanmágnáshoz, méghozzá II. Erzsébet királynő vintage Norman Hartnell ruhájában. Az esküvőt eredetileg májusra tervezték, de a koronavírus-járvány miatt új időpont nyilvános kijelölése nélkül elhalasztották. A windsori királyi rezidencián, szűk családi körben tartott júliusi ceremóniát az udvar előre nem jelentette be.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Chadwick Boseman (@chadwickboseman) által megosztott bejegyzés

Egy szuperhős halála

Több remek művész is eltávozott idén, elég ha csak Sir Sean Conneryt említjük, de Chadwick Boseman, a Fekete Párduc elvesztése mindenkit sokkért ért. A 43 éves sztár titokban négy évig küzdött vastagbél daganattal, mely végül idén augusztusban legyőzte őt. T'Challa szerepét először az Amerika kapitány: Polgárháború című Marvel-képregényfilmben játszotta el 2016-ban, két évvel ezelőtt pedig világszerte nagy sikert aratott a Fekete Párduccal, amelynek főszerepét alakította. A filmben elhangzó köszöntés, a Wakanda Forever szállóigévé vált.

A filmbeli karaktere utoljára a Bosszúállók: Végjátszma című filmben jelent meg Tony Stark temetésén. A Marvel stúdió ugyanakkor már bejelentette, hogy elkészítik a Fekete Párduc folytatását.

Katy Perry és Orlando Bloom virágszála

Katy Perry és Orlando Bloom idei esküvője elmaradt, azonban volt más, amire koncentrálhattak, mégpedig első közös gyermekük érkezésére. A két sztár 2016 óta alkot egy párt, s bár többször is szakítottak az elmúlt évek során, a szívük mindig visszahúzott a másikhoz. A gólyahírről március elején számoltak be, kislányuk pedig egészségesen, augusztus végén meg is született. Az apróság a Daisy Dove Bloom nevet kapta. A Daisy százszorszépet jelent, ami nem is passzolhatna jobban a Bloomhoz, mely magyarul virág lenne.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon chrissy teigen (@chrissyteigen) által megosztott bejegyzés

Egy anya fájdalma

Chrissy Teigen szeptember végén veszítette el kisbabáját, amiről egy szívszorító posztban számolt be. A családot rengeteg támadás érte az őszinte képek miatt, amiket akkor megosztottak a fájdalmukról. A modellnek korábban lobikprogram segítségével két gyermeke is született, majd őt és párját, John Legendet is meglepte, hogy természetes úton megfogant harmadik csemetéjük. Chrissynek azonban részleges méhlepény leválása volt, ami miatt folyamatosan vérzett, így a kis Jacket nem tudták megmenteni.

Teigen úgy döntött, hogy megosztja a nyilvánossággal a történetük minden egyes kockáját, azokért, akik szintén átélték mindezt.