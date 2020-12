A hercegnő volt idén a legszebb menyasszony – luxus esküvők 2020-ban

A tavalyi év egyértelműen a sztáresküvők éve volt, hiszen Joe Jonas és Sophie Turner, Idris Elba és Sabrina Dhowre, valamint Jennifer Lawrence és Cooke Maroney is összekötötte az életét, hogy csak néhányat említsünk.

Valószínűleg 2020 is számtalan fényűző esküvőt vonultatott volna fel, ha a pandémia nem húzza keresztül sok szerelmes pár számítását, de még így is bőven akadnak olyan párok, akik dacolva a jelen helyzettel, kimondták a boldogító igent:

Nem csináltak nagy felhajtást, kértek engedélyt az önkormányzatnál, majd egy nappal később már hamburgerrel ünnepelte a pár, hogy immáron férjnek és feleségnek számítanak. Ez röviden és tömören David Harbour és Lilly Allen esküvőjének története.

Negyedszer nősült meg a most 66 éves Dennis Quaid, a feleség pedig nem más, mint a 27 éves Laura Savoie. A pár tavaszra tervezte a lagzit, a koronavírus-járvány azonban átírta a szerelmesek terveit. Végül június 2-án mondták ki az igent Santa Barbara egyik tengerparti szállodájában. A szertartás igen szűk körben zajlott, ugyanis a páron és a lelkészen kívül állítólag senki sem volt jelen a ceremónián. A barátoknak és rokonoknak egy későbbi időpontban szervezik meg a lagzit.

Emma Stone-ról sajnos nincs esküvői fotó, de a 31 éves színésznőt és kedvesét a 35 éves Dave McCaryt egyforma aranygyűrűvel az ujjukon fotózták le Los Angeles utcáin, a PageSix forrása pedig megerősítette, a hírek igazak, a sztárpár a világjárvány alatt titokban összeházasodott. Sőt, már az első közös gyermek is úton van.

Robin Williams legidősebb fia, Zac október 11-én vette feleségül menyasszonyát, Olivia June-t a Los Angeles-i The Paramour Estate villában. A párnak tavaly született meg első közös gyermeke, McLaurin "Mickey" Clement Williams, aki néhai nagyapjáról kapta a nevét (McLaurin volt a színész középső neve - a szerk.).

I had the great joy of marrying my best friend @oliviajune today! It went awesome and we couldn’t have tied the knot on a better day. #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/ANtAW109zg

— Zak Williams (@zakwilliams) October 11, 2020