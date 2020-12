Mindenki meglepődött, amikor meglátták, mi bújt meg a betlehemi jászolban

Megosztás Tweet



A hagyományosan karácsony estig üresen álló bölcsőbe beköltözött egy váratlan vendég.

A Brazíliában élő Nádia Rosângella otthonának közelében lett figyelmes a szokatlan jelenetre. Az életnagyságú Betlehemben édesdeden szunyókált egy kutyakölyök.

Az eb valószínűleg korábban a tér környékén hagyhatták el. Mivel máshova nem tudott fordulni, ezért menedéket keresett az üresen álló jászolban.

A hölgy azonnal megosztotta az interneten, hátha van valaki, aki betudja őt fogadni. Természetesen így is lett, aznap este a Betlehemben rögtönzött szerepének köszönhetően, a kiskutya megkapta élete második lehetőségét, a legnagyobb ajándékot, amit csak kívánhatott karácsonyra: szerető gazdikhoz került – számolt be a The Dodo.