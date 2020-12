Igen magas villanyszámlája lesz idén Jamie Foxx-nak

A színész ünnepi díszbe öltöztette 40 hektáros birtokát. Foxx 2007-ben vásárolta meg 10,5 millió dollárért álmai otthonát, ahol idén olyan karácsonyi pompát varázsolt, hogy talán még az űrből is látni – írja a Daily Mail.

Az Oscar-díjas művész ezer meg ezer fényfüzérrel tette látványossá az ingatlan teljes területét, kezdve a birtokra vezető úttal, ahol egy hatalmas feliraton az öröm (Joy) szó olvasható. Az ösvényen végig haladva pedig az összes fát kivilágították, persze különféle színekben.

Jamie Foxx decks out his $10.5M, 40-acre estate with Christmas lights https://t.co/L7utvfRgSx

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 10, 2020