Egy döbbenetes tény, amit biztosan nem tudott a világ legjobban utált karácsonyi daláról

Mariah Carey slágere olyan, akár egy lottófőnyeremény.

Igen, a boltok az ünnepek alatt unásig játsszák, immáron 26. éve, de amennyien utálják, épp annyian rajonganak érte. Még így is Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” című karácsonyi dalára kattintanak szinte minden évben a legtöbben a Youtube-on decemberben, és nem csak Amerikában, hanem világszerte is. Az 1994-es örökzöld, amely a népszerű Igazából szerelem című karácsonyi film betétdala lett, tavaly a Billboard 100-as toplistájának csúcsán állt, ami egészen elképesztő teljesítmény.

Sokan abba talán bele sem gondolnak, hogy Carey számára ez a dal az arany tojást tojó tyúk, hiszen ha soha többé nem lépne fel, vagy készítene lemezt, akkor sem lennének megélhetési gondjai. Megjelenése óta a kislemezből 16 millió példány fogyott, címadó slágere pedig minden idők 11. legkelendőbb dala. Mariah elképesztő összeget keres a mai napig a dallal, ez évente az 500 ezer fontot is elérheti (204 millió forintot). Igen, egyetlen dallal!

Mintha minden évben megnyerné a lottót. Hát ennyit ér, ha egy igazi örökzöldet sikerül összehoznia egy énekesnek. Carey esetében ez 15 perc munkát jelentett...

Carey a dal tavaly 25. évfordulójára új klipet is készített a számhoz, valamint kislemezként is kiadta CD-n. A Billboard szerint a karácsonyi dal Carey 19. toplista csúcsára jutott száma, ennél többet csak a Beatles ért el, az együttesnek ugyanis 20 száma fordult meg a toplista csúcsán.