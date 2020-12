Mindenkit sokkolt a kilencéves kislány Mikulásnak írt levele

“Kedves Mikulás! Remélem, jól telik az éved. Az enyém őszintén szólva nem az igazi. Nagyon szerettem volna jó lenni, de nem sikerült. Őszintén szólva virgácsot érdemlek, de hátha mégis hozol ajándékot” – szólt egy kilencéves, Essexből származó kislány Mikuláshoz írt levele (arrafelé nem a Jézuskának írnak – a szerk.).

A fülhallgatót, plüsspandát és franciaországi kirándulást kérő angol kislány nem tudni, mely ajándékokra számít leginkább, mindenesetre nagyon megható, ahogy töredelmesen bevallja, hogy nem érdemelte ki az azokat. Felnőttektől is ritka az efféle önvallomás.

Y’all, look at this letter my little 9y/r sister wrote to Santa. pic.twitter.com/yjSQpURjli

— Desi die Mula (@AllyTheJedi) December 15, 2020