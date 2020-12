Hírességek, akik ki nem állhatják a karácsonyt

Megosztás Tweet



Nem mindenkit kap el az ünnepi láz.

A karácsony világszerte sok ember számára az öröm és a szeretet ünnepe, de ezzel nincs mindenki így.

Okkal, vagy ok nélkül, de akadnak olyanok, akik decemberben felöltik a "Grincs jelmezt" és szenteste végéig le sem veszik azt. A Suggest összeszedte azokat a hírességeket, akik igazi ünneprontóként viselkednek karácsony közeledtével.

Hugh Grant

Úgy tűnik, az Igazából szerelem sztárjának szívébe nem hozott melegséget a karácsonyi hangulatú romantikus vígjáték. A színész köztudottan rühelli az ünnepeket, olyannyira, hogy inkább elutazik Angliából és csak azután tér vissza, hogy eltűntek a girlandok a fáról.

Lady Gaga

Az Oscar-,Golden Globe- és Grammy díjas énekesnő szintén gyűlöli a karácsonyt. Egy 2010-es decemberi koncertjén, még egy Mikulást plüss fejét is leharapta, miközben azt kiabálta a mikrofonba, hogy ki nem állhatja az ünnepeket.

Colin Firth

A színész saját elmondása szerint mélységesen irtózik a karácsonytól, és az azt övező felhajtástól. Még a rádiót sem kapcsolja be, hogy ne kelljen az All I Want For Christmas Is You-t és társait hallania.

Ozzy Osbourne

A Sötétség Hercege nevéhez hűen, utálja az ünnepi fényeket és mindent, ami a karácsonnyal jár. Elmesélte, hogy a 2003-as szenteste volt a kedvence, amikor kómában feküdt egy hétig.

Diego Luna

A Dirty Dancing második részének sztárja, mindig is karácsonyi Grincsnek tartotta magát, de mióta két gyermek édesapja, azóta a kedvükért igyekszik élvezni az ünnepeket.

Címlapfotó: Twitter