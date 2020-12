Az idei év legszebb karácsonyi reklámjai, melyektől könnybe lábadt a szemünk

Megosztás Tweet



2020-ban a Coca-Cola promóciója volt a legszívhezszólóbb.

Mi is hozhatná jobban ünnepi hangulatba az embert, mint a karácsonyi reklámok, melyek november óta próbálják a lehető legtöbb könnyet előcsalogatni belőlünk.

Mióta 2014-ben a Sainsbury’s áruház megjelentette I. világháborús karácsonyi történetét, az elfogyasztott zsebkendők számában mérik az adott reklám sikerességét, melyet idén sajnos senki nem tudott túlszárnyalni, de higgyék el, a legjobbakat most sem lehet szipogás nélkül végignézni.

Ponyvaregény kicsit másképp

Felélesztették a kreatívok a legendás 1994-es párost, a Ponyvaregényben együtt bérgyilkoskodó John Travoltát és Samuel L. Jacksont. Mégpedig egy karácsonyi reklámban! A reklám értelmében a híres karácsonyi dal, a Santa Claus Is Coming To Town szövegéből ismert módon Samuel a "Rosszak" listáján szerepel a Mikulást játszó John adatbázisában, így nem számíthat ajándékra. Ezt a Capital One online áruháznak sikerült összehoznia.

Az első ajándék

A Disney minden évben kiválaszt egy alapítványt, amit támogat és erre igyekeznek felhívni az emberek figyelmét is. Idén a Make-A-Wish nevű gyermek jótékonysági szervezet támogatására gyűjtenek, ami segít eljuttatni a nehéz sorsú kicsik számára az áhított karácsonyi csodát, egy ajándékot.

A háromperces animációs mese a családi hagyományok, a szeretet és a törődés fontosságára fókuszál, ami idén karácsonykor talán még lényegesebb, mint máskor.

Egy apa számára semmi sem lehetetlen

A Coca-Cola idén könnyeket szeretne csalni a szemekbe, és ebben nincs is hiba. A reklám egy kislánnyal kezdődik, aki megkéri az olajfúró tornyon dolgozó édesapját, hogy adja fel a Mikulásnak szánt levelét. Az apának azonban kimegy a fejéből a levél, de aztán Tom Cruise-i magasságokban próbálja véghez vinni a lehetetlen küldetést.

Ajándékozzunk szeretetet

John Lewis idén is az érzelmeinkre hat, s mivel is tehette volna ezt kiválóbban, minthogy felhívja figyelmünket arra, ami 2020-ban a mi szívünket is megdobogtatta: az apró gesztusok és a figyelmesség.