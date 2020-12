Vicces ajándék tippek, ha már nincs több ötlet

Megosztás Tweet



Nincs elképzelésed és már meguntad a kávé és tea nyújtotta kiskapukat?

Közeleg a karácsony, viszont ez nem ok arra, hogy egész nap meglepetéseken görcsöljünk. A Menshealth most összegyűjtötte nekünk, a lehető legfurcsább ajándékokat, amiknek talán még örülni is lehet.

Biztos mindenki kapott már, vagy adott borzalmas ajándékot. Utolsó pillanatos kapkodásaink sose vezetnek jóra. Mindig sikerül kifogni valami haszontalan vackot, amire bizalmunkat építhetjük, és várhatjuk azt a színészi mosolyt, melyet gesztusunkkal valóban adunk szeretteinknek.

Including hilarious ideas for under $20 that everyone will fight over. https://t.co/3i5FOemx1R — Men's Health Mag (@MensHealthMag) October 21, 2020

Miért is ne lehetne egy ajándék egyszerre olcsó, haszontalan, viszont oltári vicces? Mi lenne, ha azt a csalfa mosolyt, végtelen nevetésre cserélnénk? Kényelmes, meleg zoknik, a saját arcképeddel ellátva, vagy esetleg beszélő savanyú uborka? Biztos vagyok benne a sétáltatható kődarab vinné a pálmát. Egy filléres megoldás is lehet vicces. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a toalett mellé rakható vendégkönyv, amit minden dolgával végző ember aláírhat.

Lepje meg barátait a legostobább ajándékokkal, és teljenek nevetéssel az ünnepek.