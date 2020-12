Visszatér A farm, ahol élünk sorozat

Az 1970-es évek egyik legnépszerűbb sorozata volt A farm, ahol élünk, melyet most a Paramount TV Studió készül feléleszteni, egy egyenként egy órás részekből álló új szériával – tudta meg az Entertainment Weekly.

Trip Friendly lesz a sorozat producere, akinek édesapja szerezte meg eredetileg Laura Ingalls Wilder önéletrajzi regényeinek tévés jogait. Ha minden igaz, az új részek a Paramount+ streamingszolgáltatón keresztünk lesznek elérhetőek.

Exclusive: Paramount TV Studios is developing a long-awaited reboot of 'Little House on the Prairie' as a one-hour dramatic series adaptation. https://t.co/i3jQKNUiIX

— Entertainment Weekly (@EW) December 17, 2020