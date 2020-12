A Tárkány Művek zenekar karácsonyi ajándéka

Megosztás Tweet



A Kultúrpart YouTube-csatornáján új számokkal jelentkezik az együttes.

A folk elemeket világzenei megoldásokkal ötvöző öttagú Tárkány Művek zenekar a Balaton-felvidéken mesébe illő, családias környezetben ,,koncertezett”. Ez ebben a mostani, élő fellépéseket tekintve sanyarú helyzetben egy 40 perces koncertvideót jelent, melyben bemutatják legújabb számaikat, amikkel már nyár óta foglalkoztak.

Terítékre került két ismert világsláger feldolgozása is, de a zenekarvezető, Tárkány-Kovács Bálint elmondása szerint zömében saját számokkal foglalkoznak most is és a jövőben is.

A Tárkány Művek zenekar : Zenekarvezető, dalszerző, cimbalmos: Tárkány-Kovács BÁlint Ének: Fekete Bori Gitár: D. Tóth Levente Brácsa: Fekete Márton Bőgő: Molnár Péter (Fotó: Facebook/Tárkány Művek)

"Érdekességképpen új köntösbe helyeztünk két nemzetközileg is ismert slágert, de elsősorban azt szeretném, ha a bandát a továbbiakban is a saját dalaikkal azonosítanák a rajongóink" - magyarázta a különleges helyzetet a zenekarvezető.

Az ünnepekre hangolódva kigurult a repertoárból két frissen összeállított karácsonyi blokk is, amolyan medley-formában. Jövőre készül el az új lemez, tele izgalmas dallamokkal, és az eddigiektől eltérő hangszerelés fogja jellemezni.

A felvételeket a zenekar a Planet Studio munkatársai közreműködésével készítette Sándor Csaba vezetésével. A teljes anyag december 21-től elérhető a Kultúrpart youtube-csatornáján.