A Gyűrűk Ura sztárja az első híresség, aki megkapta a Covid-19 vakcinát

Sir Ian McKellen csütörtökön esett túl az oltáson, amit mindenkinek ajánl.

Sir Ian McKellen has received the COVID-19 vaccine in the U.K.: "I feel euphoric" https://t.co/cwPgZzlcBT pic.twitter.com/mlLCP4pc14 — The Hollywood Reporter (@THR) December 17, 2020

December 8-án a világon elsőként Nagy-Brittaniában megkezdték a koronavírus elleni tömeges oltási kampányt, a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyaggal.

A Evening Standard információi szerint a brit sztárok közül elsőként a 81 éves Sir Ian McKellen adatta be magának az oltás első két adagját a londoni Mária Királynő Egyetemi Kórházban, csütörtökön.

Ez egy nagyon különleges nap. Eufóriát érzek. Mindenki, aki legalább addig elélt mint én, ezt a korábbi oltásainak köszönheti.

A színész szerint az idősek bíznak a vakcinában, és maradéktalanul be fogják adatni maguknak, mellyel nem csak saját egészségükért tesznek, de a társadalomért is. A Gyűrűk Ura Gandalfja mindenkit arra biztat, hogy adassa be magának az oltóanyagot: