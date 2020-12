A Beatles legendás mesterszalagjai először hagyják el az Abbey Road stúdiót

Dokumentumfilm-sorozat készül Paul McCartneyról. A legendás zenész, ex-Beatle pályáját a világhírű amerikai producer, Rick Rubin hat részben fogja feldolgozni.

A széria a színfalak mögötti mágikus, misztikus utazás McCartney hihetetlen zenei karrierjébe. Rubin a brit zenész első gitárjától és szerzeményétől a legendás Beatles elképesztő sikeréig mindent bemutat - írta a deadline.com.

Paul McCartney will reflect on his life and musical legacy during a conversation with producer Rick Rubin in an upcoming "documentary event" https://t.co/GCDAMgMI77 pic.twitter.com/mtLxo5sAYB

— Rolling Stone (@RollingStone) December 16, 2020