Így lesz Hamupipőkéből Pamela Anderson

Első, de talán még második hallásra is furcsa végeredményre jutottak a Hulu új sorozatának kasztingosai, amikor Lily Jamesre osztották Pamela Anderson szerepét.

Na ez persze nem kritika szeretne lenni, egészen biztosak vagyunk benne, hogy Lily zseniális színésznő, de a brit akcentusával, bájos, elegáns megjelenésével eddig olyan filmekben bizonyított, mint az élőszereplős Hamupipőke vagy a Downton Abbey, de énekelt a Mamma Mia! második részében és láttuk összetörni a szívét a Yesterdayben.

Lily James, Sebastian Stan to Play Pamela Anderson and Tommy Lee in Hulu Series https://t.co/d8D7iNow4X

— Variety (@Variety) December 15, 2020