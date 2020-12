Gwen Stefani elképesztő ruhájával bármelyik karácsonyi filmben tarolna

Megosztás Tweet



A The Voice fináléjában adta elő egy ünnepi dalát, a lehető legstílusosabb szettben.

Hogy lehet úgy karácsonyfának öltözni, hogy közben ne úgy tűnjön, hogy farsangi jelmezt viselünk? Úgy, ahogy azt az énekesnő, Gwen Stefani csinálta a The Voice tehetségkutató 19. évadának keddi fináléjában.

Gwen, aki évek óta zsűritag a műsorban, 2017-es slágerét, a You Make Me Feel Like Christmas-t adta elő a döntős Carter Rubinnal. Tette mindezt egy elképesztő ünnepi ruhában, melynek piros részletekkel díszített tüllszoknyája leginkább egy karácsonyfára hasonlított.

A dal egyébként eredetileg egy duett, melyet Gwen kedvesével, Blake Sheltonnal készített el, aki néhány hete végre rászánta magát, és öt év után megkérte kedvese kezét.

Az énekesnőnek előző házasságából Gavin Rossdale-lel három gyermeke született, Kingston, Zuma és Apollo, míg countrysztár kedvese most harmadszor készül nősülni. Blake korábban Miranda Lambertet, és Kaynette Williamset is feleségül vette, de egyik házasságból sem született gyermek.