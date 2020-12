Újra együtt forgat a Tuti Gimi két jóképű sztárja

Megosztás Tweet



James Lafferty és Stephen Colletti nem csak szerepel a sorozatban, de együtt is írták a forgatókönyvet.

Former "One Tree Hill" co-stars James Lafferty and Stephen Colletti are reuniting for a new Hulu series! https://t.co/ZnPGiSF92x — JustJared.com (@JustJared) December 15, 2020

A drámai tini sorozatoknak nagy keletje volt a 2000-es években, és a Dawson és a haverok után maradt űrt a Tuti Giminek igen hamar sikerült betöltenie. A 2003-tól 2012-ig futó szériának volt a főszereplője James Lafferty (Nathan) és Stephen Colletti (Chase), akik hosszú évek után ismét együtt dolgoznak.

A két színész a Hulu új vígjátéksorozatában, az Everyone Is Doing Greatben szerepel együtt, melyet egyébként ők is írtak, és a produceri feladatokat is ők látták el.

A Deadline szerint a széria mind a kilenc, egyenként félórás része 2021. január 13-án kerül fel a streamingszolgáltató oldalára.

A sztori egyébként nem friss, a két sztár az első két résszel már bemutatkozott két éve a ATX Televíziós Fesztiválon, a folytatásra azonban most a Hulu adott lehetőséget számukra. A sorozatban két filmes életét követhetjük nyomon, akik sikeres vámpírokról szóló sorozatuk után öt évvel egymásra számítva bukdácsolnak az életükben, és keresik a szerelmet.