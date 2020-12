Dakota Johnsonnak és Chris Martinnak óriási híre van

Megosztás Tweet



Esküvő a láthatáron!

Dakota Johnson wears giant ring: Is she engaged to Chris Martin? https://t.co/KqzWjKqInB pic.twitter.com/SPXF7gpZoA — Page Six (@PageSix) December 14, 2020

Az ember csak úgy hobbiból nem kezd el egy méretes smaragdgyűrűt viselni azon a bizonyos ujjon, hacsak az nem egy eljegyzési gyűrű - vonta le következtetését a Page Six magazin, miszerint Chris Martin megkérte Dakota Johnson kezét.

A párt Nyugat Hollywoodban kapták lencsevégre vásárlás közben, amikor is először debütált a káprázatos ékszer, később pedig az egyedül kávézgató Dakotáról is készült egy újabb képsorozat, melyen már közelebbről is látható a gigászi smaragd.

A 31 éves Dakota és 43 éves popsztár kedvese három éve alkotnak egy párt, mely időszak alatt a színésznő ügyesen beilleszkedett Martin családjába, ami kulcsfontosságú, hisz Chris és exfelesége, Gwyneth Paltrow kapcsolata a mai napig is szoros, és nem csak közös csemetéik miatt.

A jó viszonyt Dakota és Gwyneth között mi sem bizonyítja jobban, minthogy a pár tavalyi mosolyszünetekor, épp az exfeleség volt az, aki újra összehozta őket.