Ötvenegy év után sikerült megfejteni a Zodiákus gyilkos üzenetét

A 46 éves, amerikában élő David Oranchak kódfejtő 2006 óta dolgozik a Kaliforniát rettegésben tartó sorozatgyilkos egyik üzenetén, amit 1969-ben küldött három helyi lapnak. A 340 rejtjelet tartalmaző, a The San Francisco Chroniclenek címzett levelet két férfi, az ausztrál matematikus Sam Blake és a belga üzletember Jarl Van Eykcke segítéségvel sikerült megoldania, majd fél évszázaddal a mészárlások után – írja a San Francisco Chronicle.

BREAKING: The solution to what’s known as the 340 Cypher, one of the most vexing mysteries of the Zodiac Killer’s murderous saga, has been found by a code-breaking team. https://t.co/4HiQ4aj3HG

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 11, 2020