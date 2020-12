Végre sínen van Harrison Ford utolsó Indiana Jones-filmje

Megosztás Tweet



Több évnyi halasztás után premier dátumot kapott az ötödik rész.

Már évekkel ezelőtt beharangozták, hogy készül az Inmdiana Jones ötödik része, és a többszörös halasztás után idén februárban még úgy tűnt, nyáron megkezdődik a forgatás és 2021-ben ismét élvezhetjük Harrison Ford játékát.

Közbeszólt azonban a koronavírus, de a Disney nem adta fel a terveit, a stúdió csütörtöki friss bejelentése szerint pedig 2022 júliusában a mozikba kerülhet a film, ha a most 2021 tavaszára betervezett felvételek rendben megkezdődnek.

Indiana Jones 5 will conclude Indy's story in 2022. James Mangold will direct and Harrison Ford is returning. https://t.co/OVrI00RLkk pic.twitter.com/9Aqna0JxYH — IGN (@IGN) December 11, 2020

James Mangold (Az aszfalt királyai) helye a rendezői székben megmaradt, mely feladatot tavasszal vett át Steven Spielbergtől, aki az Indiana Jones-sorozat 39 éves történetében először engedi át a rendezést egy kollégájának. A széria első epizódja, Az elveszett frigyláda fosztogatói 1981-ben aratott sikert és gyűjtött be négy Oscar-díjat - írta korábban az MTI.

A történettel kapcsolatban továbbra is maradt a titkolózás, bár Harrison Ford korábban úgy nyilatkozta, hogy egy korábbi történetszál most lezárást kap és a magánéletében is változás várható.

Az utolsó Indy-film az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága 2008-ban került a mozikba, és globális kasszasiker lett, világszerte több mint 790 millió dollárért (243 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők.