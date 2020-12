Chris Hemsworthék karácsonyfájához már létra kellene

Megosztás Tweet



Nem elégedtek meg az átlagos méretű fenyővel.

Nyakunkon a karácsony és ezt már a Hemsworth család is érzi, akik idén sem aprózták el a fenyőfa vásárlást. Minden évben terebélyes örökzöldet választanak, de most azt is megmutatták, hogyan oldják meg a több méteres fa díszítését.

Chris felesége, Elsa Pataky Instagramon osztotta meg a fotót, amitől ugyan a Bosszúállók Thorja lecsúszott, de nélküle is ötletesen megoldották a három méteres fenyő dekorálását – írja a Daily Mail.

Elsa testvéreivel és egyik lányával, India Rose-zal közösen öltöztette piros-arany pompába a család idei karácsonyfáját, de a magasságát nézve, talán egy létrával egyszerűbben kivitelezhették volna a mutatványt.