Taylor Swift ünnepi képeslapra tette a cicáit

Egy apróság csupán, de annál nagyobb ajándék, ha saját magunk által készített képeslapot küldünk az ünnepekkor a szeretteinknek. A 30 éves énekesnő, Taylor Swift azonban karácsonykor nem csak barátait és rokonait lepi megy egy-egy lappal, de ügyel a marketingre is.

A Louisville-i rádió műsorvezetője, Kyle Meredith mutatta meg Twitter oldalán, hogy idén ő sem maradt le a popsztár listájáról, és megkapta Taylor macskáinak jókívánságit.

A három cicus, Olivia Benson, Meredith Grey és Benjamin Button már rutinos képeslapmodellek, arról nem beszélve, hogy híres gazdájuk miatt, ők is sztárnak számítanak, így nem kis szó, ha van róluk egy ilyen exkluzív fotónk.

Getting a holiday card from @taylorswift13 is a great way to start the season. And cats in Santa hats make it even better. pic.twitter.com/bJoFcTnhbX

— Kyle Meredith (@kylemeredith) December 8, 2020