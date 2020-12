Nicolas Cage rendesen összekapta magát új sorozata kedvéért

Megosztás Tweet



A filmek terén az utóbbi években sok mellényúlása volt, így most kipróbál valami újat.

Hot damn! Nicolas Cage will host Netflix's 'History of Swear Words' https://t.co/xiLZl2oTHW — LAT Entertainment (@latimesent) December 10, 2020

Nicolas Cage lesz a házigazdája a Netflix januárban induló A szitokszavak története (History of Swear Words) című hatrészes sorozatának, amely néhány csúnya angol szó történetét és hatásait mutatja be. Látva az első fotókat a sztárról a mikrofon túloldalán, még az is lehet, hogy az új szereppel visszalopja magát Hollywood szívébe. Ha ez nem is sikerül, rajongótáborának így is tett egy szívességet, hisz láthatólag rendesen összekapta magát, ami a külsőt és a stílust illeti.

A húszperces epizódokban a színész történészekkel, szórakoztatóipari szereplőkkel és szakértőkkel fog beszélgetni a legnépszerűbb angol káromkodások egy részének eredetéről, a popkultúrában való használatáról, tudományos és kulturális hatásáról - írja a The Variety című filmes portál. A széria a Funny or Die és a B17 Entertainment gyártásában készül, a vezető producer Bellamie Blackstone.

Nicolas Cage's Joe Exotic scripted series lands at Amazon for development (via @Variety | https://t.co/34rLFjji45) pic.twitter.com/L7cHYXAkv5 — Fandom (@getFANDOM) September 10, 2020

Cage-et ritkán látni televíziós produkciókban. Májusban a Variety írta meg, hogy a színész fogja játszani a Tiger King néven is emlegetett Joe Exoticot - aki jelenleg börtönbüntetését tölti bérgyilkossági kísérletben való részvételért és állatkínzásért -, egy forgatókönyv alapján készülő új sorozatban. Joe Exotic megformálása lesz Cage első rendes televíziós szerepe.

A színész idén a Jiu Jitsu című akciófilmben tűnt fel és a hangját kölcsönözte a Croodék: Egy új kor című animációs film egyik karakterének.

A szitokszavak története január 5-én indul a Netflixen.