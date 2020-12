Kalapács alatt a Lennon által gyilkosának dedikált lemez

Elárverezik New Yorkban John Lennon Double Fantasy című albumának azt a példányát, amelyet halála napján dedikált gyilkosának a néhai Beatle.

Lennon 1980. december 8-án írta alá a lemezt Mark David Chapmannek, mindössze néhány órával azelőtt, hogy a fanatikus rajongó lelőtte őt New York-i otthona közelében.

A New Jersey-i Goldin Auctions várakozásai szerint "a rocktörténelem valaha eladásra kínált legjelentősebb relikviája" nagyjából 1,5 millió dollárért (442,7 millió forint) fog gazdát cserélni a szombaton záruló internetes aukción. A licit jelenleg 450 ezer dolláron áll. A korongot egy magángyűjtő bocsátotta árverésre.

A gyilkosság idején 25 éves Chapman négyszer lőtte meg Lennont, aki feleségével, Yoko Onóval sétált vissza késő este a lakásuknak helyt adó Dakota-házhoz. A 40 éves Lennon kórházba szállítás közben halt meg.

⚡️The album John Lennon signed for his assassin just 5 hours before his 1980 murder ... is up for auction.

On his way out, Lennon stopped to sign his killer Mark David Chapman’s copy of a newly released album.

Lennon was killed Dec. 8, 1980.https://t.co/8kOw8VtjQ4

