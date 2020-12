Nigella Lawson magába bolondította a világot legújabb videójával

Nigella Lawson úgy ejti ki a mikrohullámú szót, mintha csak egy Harry Potter varázsige lenne. Az internet meg persze bolondul érte!

A csinos tévés szakácsnő több évtizednyi tapasztalattal a háta mögött, még mindig tud újat mutatni a rajongóinak, és nem csak receptek terén. A BBC-n futó, Nigella’s Cook, Eat, Repeat című műsor legutóbbi részében úgy ejtette ki a mikrohullámú sütő szót saját nyelvén, amit leginkább egy Harry Potteres varázsigéhez lehetne hasonlítani.

"Szükségünk lesz egy kis tejre, amit a mikrohullámúban (mee-cro-wah-vé) megmelegítettem" - szól a vírusvideóként terjedő jelenetben a bűvös mondat, melyet magyarul nem tudunk úgy visszaadni, így mindképpen érdemes azt alább meghallgatni.

Nigella Lawson saying 'Microwave' like this has made my Christmas already pic.twitter.com/ByXTDVIloq

— Queen of Quizzes (@EtceteraWithEst) December 8, 2020