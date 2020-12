Mindenki ilyen karácsonyi pulcsit akar! Reese Witherspoon és lánya összeöltözött

Megosztás Tweet



Nem csak a pulóverek egyformák, de anya és lánya is.

A csúnya karácsonyi pulcsiknak már nem csak Amerikában van nagy hagyománya, de már szinte mindenhol kötelező elemei az ünnepi összeállításoknak. Vannak azonban divatikonok, mint például Reese Witherspoon, akik ilyenkor is maradnának a sikkesebb daraboknál, így a vicces feliratos, és villogó felsőket meghagyja másnak - írja az Elle magazin.

A színésznő meseszép lányával öltözött össze a minap, hogy meghozza rajongóinak az ünnepi hangulatot, ami hibátlanul sikerült is Reese saját márkás, Draper James pulcsijainak köszönhetően, mely két színben is elérhető, és tökéletes szett lehet például egy anya-lánya párosnak a szentestén. Nem is lepődünk már meg, hogy közös fotójukat egy nap alatt 1,9 millióan lájkolták, köztük olyan sztárok is, mint Selma Blair, Jennifer Garner, vagy Drew Barrymore.

Reese és Ava egyébként nagyon közel állnak egymáshoz, a sztárcsemete több interjújában is a legjobb barátjának nevezte anyukáját, születésnapján pedig így köszöntötte: