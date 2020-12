Katalin hercegné hibázott, de Vilmoson lepődtek meg igazán az emberek

Megosztás Tweet



A rajongók azonnal kiszúrták a furcsaságot.

A hercegi pár vonattal indult útnak, hogy több Egyesült Királyságbeli városban, továbbá Skóciában és Walesben is köszönetet mondjanak minden a koronavírus frontvonalában harcoló egészségügyi dolgozónak és önkéntesnek – számolt be a Hello Magazin.

Indulás előtt, a londoni pályaudvaron a cambridge-i pár szívhez szóló üzenetet írt a vasút munkatársainak, akik a járványhelyzet alatt is helytálltak a nehézségek ellenére. A hercegné azonban helyesírási hibát vétett, amit a palota rajongói egyből észrevettek.

Katalin a country (ország) szót, "n" nélkül írta le. Az Instagramra feltöltött kép alatt sorra gyűltek a hozzászólások: "Kedves gesztus mindkettejüktől, bár az ország szót elírta", de volt, aki elismerően beszélt a hercegnéről: "Igazi királynői kézírás".

A rajongókat mégis Vilmos lepte meg leginkább, aki jól láthatóan, bal kézzel írta alá a vasúti dolgozóznak szóló üzenetet. Bár tény, hogy a herceg balkezes, mégis sokan nem tudják róla, hiszen a világ lakosságának körülbelül 8-15%-a használja csak dominánsan ezt a kezét.

"Szegény Vilmos. Minden balkezes átérzi, milyen nehéz fehér táblára írni", persze érkeztek vicces kommentek is, mint "Vilmos kézírását egy orvos is megirigyelné".

Útjuk végső állomásán meglátogatták a királynőt is a Windsor-kastélyban, ahol ugyan csak rövid ideig és szabadtéren, de együtt lehetett a család. II. Erzsébet, Vilmos és Katalin mellett, jelen volt még Károly és Kamilla, valamit az uralkodó legkisebb gyermeke és felesége, Eduárd wessexi gróf és Zsófia grófné is.