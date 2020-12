Hivatalos: ez a főgonosz már biztosan visszatér a Pókember 3-ban

Megosztás Tweet



Eddig csak a pletyka kapott szárnyra, de most már biztos, hogy a 2004-es Doctor Octopus újra szembeszáll Peter Parkerrel.

Alfred Molina alakította robotcsápos gazember, Tobey Maguire mellett tűnt fel a Pókember 2-ben, de a csavar a történetben, hogy Octopus visszatér, méghozzá a Tom Holland féle univerzumban – számolt be a Hollywood Reporter.

Nemrég az is kiderült, hogy a 2014-es A csodálatos Pókember főgonosza, Electro is játszani fog a filmben, ezt a karakter alakítója, Jamie Foxx is megerősítette.

Így minden jel arra mutat, hogy a Marvel egy igazi nagyágyúval készül a Pókember folytatására, ugyanis egy film égisze alatt lesz látható Tobey Maguire, Andrew Garfiel, Tom Holland, valamit Peter Parker korábbi ellenségei. Persze, ha ez még nem lenne elég, úgy hírlik a Pókemberek szerelmei, mint Kirsten Dunst és Emma Stone is szerepelni fog a moziban.

A kérdés, hogy ezt hogyan fogja megmagyarázni a stúdió, még megválaszolásra vár, de az már biztos, hogy Benedict Cumberbatch is feltűnik Doctor Strange szerepében, így a varázslónak várhatóan köze lesz ahhoz, hogy a három különböző síkban létező Pókember összefoghasson egy még nagyobb gonosz erő ellen.

A forgatások már zajlanak és ha minden igaz, 2021. december közepén fog megjelenni a mozivásznakon.