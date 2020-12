Ennek köszönheti szülés utáni bomba alakját Katy Perry

Megosztás Tweet



Az énekesnő egy egyszerű dologra esküszik.

Augusztus végén született meg Katy és Orlando Bloom közös gyermeke, aki a Daisy Dove Bloom nevet kapta. Az énekesnő azóta nem rejti véka alá, mennyit változott a teste a várandósság alatt, sőt még azt is elárulta mi a titka csodás alakjának – számolt be a US Magazine.

A 36 éves énekesnőtől már megszokhattuk, hogy kivételes humorérzékkel rendelkezik, ennek ékes bizonyítéka a nemrégiben TikTokra feltöltött videója, amiben megmutatta, mitől is igazán nő.

Katy olyan tulajdonságokat sorolt fel, mint az erő, a magabiztosság, a stílus és nem utolsó sorban: az alakformáló fehérnemű!

A sztáranyuka noha igyekszik odafigyelni az egészséges táplálkozásra és testmozgásra, büszkén felvállalja, hogy bizony a szülés előtti bomba forma nem egy-két hét alatt tér vissza.