Kate Hudson kétéves kislánya igazi kis divatdiktátor

Rani Rose karácsonyi szettje egyszerre stílusos és elbűvölő.

Minden anyuka szereti öltöztetni a gyermekét, így van ezzel Kate Hudson is, aki a kétéves Rani Rose számára jó ízléssel választott ünnepi szettet.

A leányzó egy mintás kezeslábasban, hozzá illő kis zakójában igazi kis divatdiktátor, elég csak megnézni, hogy pózol a fotóhoz.

Rani Rose készen áll a karácsonyra, és ő bizony nem viccel!

A 41 éves színésznő azt is elárulta posztjában, hogy nem bírt tovább várni a dekorálással, így otthona már múlt hét óta teljes karácsonyi díszben van, melyből most a rajongók is kaphattak némi ízelítőt.

A háromszoros édesanya, akinek korábbi kapcsolataiból két fia született, a 15 éves Ryder, Chris Robinsontól, és a 8 éves Bingham, Matthew Bellamytól, jelenleg Danny Fujikawa menyasszonya, akitől pedig a kis Rani Rose fogant.

Kate nemrégiben mesélt a People magazinnak az otthoni gyereknevelési szabályairól, melynek egy legfőbb pontja, hogy nála a nem, az valóban nemet jelent, és a könyörgésnek sem adja be a derekát.