Drew Barrymore és Adam Sandler ismét közös filmben gondolkodik

Barrymore és Sandler eddig három szenzációs vígjátékban szerepelt együtt. Az 1998-as Nászok ászában, a 2004-es 50 első randiban és a 2014-es Kavarásban. A díjátadón pedig megpendítették, hogy ideje lenne egy negyedik mozira is összeállni, hiszen eddig minden évtizedben csináltak egy közös filmet és ez alól a 2020-as sem lehet kivétel – írja a Just Jared.

Drew és Adam online jelent meg az átadáson és azonnal heves ugratásokba kezdtek, és egymásra licitálva soroltak fel olyan fergeteges párosokat magukhoz hasonlítva, mint Ádám és Éva, Batman és Robin vagy a Gin és Tonic.

It takes two to receive the Dynamic Duo honor at the #MTVAwards: Greatest of All Time! 🍿

CONGRATS @AdamSandler and @DrewBarrymore! pic.twitter.com/q4FLvc0pQM

— MTV (@MTV) December 7, 2020