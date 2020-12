Hihetetlen! Ez az olcsó összetevő Jennifer Lopez fiatalságának titka

Megosztás Tweet



Nem kell drága kenceficékre gondolni, a rejtély egy egyszerű hozzávalóban lakozik.

Az énekesnő kétségtelenül hihetetlen genetikájának köszönheti, hogy 51 évesen is ilyen bomba formában van, hiszen állítása szerint, soha nem botoxoltatott.

Nem rajongok az ilyesfajta orvosi beavatkozásokért, egyszerűen nem az én asztalom.

Lopez még augusztusban jelentette be, hogy piacra dobja saját szépségápolási termékcsaládját, a JLO Beauty-t, most pedig azt is elárulta, melyik az az összetevő, amire esküszik, így minden készítményében megtalálható lesz – írja az Elle Magazine.