Megtalálták a női James Bondot Gal Gadot személyében

A színésznő egy igazi kasszasikernek ígérkező kémfilmben fog szerepelni.

A Wonder Woman sztárja ezúttal nem szupererejének, hanem kiképzésének köszönhetően menti meg a világot a hamarosan készülő Heart of Stone című akcióthrillerben, ami az előzetes hírek alapján érdekes egyvelege lesz a Mission: Impossible és a James Bond világának – számolt be a Deadline.

A rendezésért Tom Harper (Léghajósok, A fekete ruhás nő 2.) felel, Greg Rucka (képregényíró) és Allison Schroeder (A számolás joga, Jégvarázs 2.) forgatókönyve alapján. Premier dátumról még semmi hír, de a járványhelyzet miatt, a forgatások elhúzódhatnak, így elképzelhető, hogy 2022-nél hamarabb nem fogják bemutatni a filmet, amiről egyelőre azt sem tudni, hogy moziban vagy streaming szolgáltatón keresztül fog debütálni.

A színésznővel igencsak megindult a szekér, decemberben mutatják be a Wonder Woman második részét, után a Halál a Níluson című feldolgozásban fog feltűnni. Leforgatta a Red Notice-t és még a Kleopátra életéről szóló alkotás is vár rá.