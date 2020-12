Így mutat smink nélkül a bájos színésznő

Megosztás Tweet



Kristen Bell levetette a hollywoodi glamourt.

Veronica Marsként robbant be, de imádtuk komikaként a Rossz anyák karácsonyában is. Most Kristen Bell gondolt egy nagyot, és 40 évesen megmutatta magát a kamerának egészen közeliben, persze smink nélkül! Vállalva a szarkalábakat, a sápadt tónusú bőrét, a hibákat.

Nos, az egész nézőpont kérdése. Nagyon becsülendő ugyanis, ha egy világhírű sztár, aki egész életét a rivaldafényben tölti, és még a sarki kisboltba is csak teljesen inkognitóban tud csak lesietni (már ha ezt nem oldja meg neki személyzet), fogja magát, és azt mondja: Helló, itt vagyok, ilyen vagyok!

Smink nélkül is látható, hogy milyen bájos a színésznő, de abban is biztosak lehetünk, hogy senki nem figyelne fel rá a villamoson üldögélve ebben a formájában. Amivel azonban nem számolt, hogy behullámosodott haját mennyien megkedvelik. Kristen leginkább egyenes hajjal szerepel filmjeiben, de most épp a természetessége tettszett meg követőinek. Többen lelkendezni kezdtek, hogy szándékos változtatás áll a háttérben.

Kristen azonban elmagyarázta: "A mostani forgatásomon parókát viselek, és amikor a nap végén leszedem, ez a csapzott hajú nőszemély néz vissza rám a tükörben."