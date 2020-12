Tényleg a nyakunkon a karácsony: Michael Bublé tüneményes gyerekeivel énekel

Megosztás Tweet



A teljes Bublé család összefogott, hogy meghozzák az ünnepi hangulatot.

Michael Bublé idén is segít, hogy kellően ünnepi hangulatba kerüljük. A kanadai énekes is részt vett a “The Disney Holiday Singalong” című műsorban, hogy ott aztán megmutassa azt, amihez a legjobban ért: megidézte a karácsony varázsát.

Az ember szó szerint libabőrös lesz, akárhányszor meghallja Bublé búgó hangján Bing Crosby 1945-ös klasszikusát, az “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” című dalt. Külön öröm, ha ezt a gyermekeivel a karjaiban teszi. A műsorhoz ugyanis csatlakozott a családja is, felesége Luisana Lopilato, és a három csemete, a hétéves Noah, a négyéves Elias, és a kétéves Vida, akik a végén beszálltak az éneklésbe is - számolt be róla az ET Canada.

Különleges meglepetés volt látni Bublé legidősebb fiát, a kis Noát, akinél négy évvel ezelőtt májrákot diagnosztizáltak. A családot megviselő időszakot az egész világ aggódva figyelte, majd együtt örült a szülőkkel amikor kiderült, hogy a kisfiú felgyógyult a betegségből. Azóta Noát nem lehetett sokszor látni a szülők közösségi oldalain sem, így aztán a karácsonyi műsor duplán különleges alkalomnak számít.