Nem várnak tovább: online lesznek elérhetőek 2020 kasszasiker filmjei

A járvány miatt hónapok óta halasztott mozik, végre bemutatásra kerülnek.

A New York Times cikke szerint, megállapodást kötött a Warner Bros. és az HBO. A stúdió átköltözteti legnagyobb bombasikerű alkotásait a streaming szolgáltató oldalára, így hamarosan olyan filmeket élvezhetünk otthonunk kényelméből, mint a Wonder Woman 1984, A Dűne, a Mátrix 4, a Suicide Squad 2, a Tom & Jerry, a Godzilla vs. Kong vagy a Démonok között harmadik része.

A bejelentés alapján 2021-ben az HBO Max-on fognak debütálni az alkotások, méghozzá egyszerre az összes, ezzel egy időben pedig a nyitva maradt mozik kínálatába is megérkeznek a filmek.

A világjárvány mindannyiunk helyzetét megnehezítette. A színházak még hónapokig nem fognak kinyitni, így az online megjelenés volt az egyetlen megoldás.

A WarnerMedia vezérigazgatója, Jason Kilar még azt is hozzá tette, hogy a döntésük csupán erre az évre vonatkozik, amint lehet visszatérnek a mozik adta élményhez.

Sajnos Magyarországon még nem elérhetőek az HBO Max szolgáltatásai, de a fentiekkel egyidejűleg a csatorna bejelentette, hogy az Európában, így itthon is működő HBO Go jövőre megkezdi egybeolvadását az idén májusban indult Max-szal. A tervek szerint 2021 közepére befejeződne az átállás, így hamarosan már hazánkban is megtekinthetőek lesznek az év kasszasiker filmjei.