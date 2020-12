Madonna jóképű fiából egy elegáns angol úr lett

Megosztás Tweet



Limuzinban pózolt, úgy kirittyentve magát, mint aki a királyi család tagja.

Rocco Richie (b) és öccse, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Guy Ritchie és Madonna amerikai énekes két fia még 2015-ben (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Jason Szenes)

A harmincas évek Fred Astaire-i stílusában öltözött fel Madonna fia, Rocco Richie. A húszéves fiatal amúgy is kialakított már egyfajta védjegyszerű, nagyon elegáns öltözködési stílust, ami keveri a régimódiságot valamiféle modernitással, de most kiköpött Fred Astaire-ként vonult végig London utcáin, majd szállt be minden bizonnyal a geg és a fotósok kedvéért egy limuzinba. Roccoról rég nem láthattunk már friss fotót, legutóbb akkor, amikor édesanyjával ünnepelte múlt héten a hálaadást.

Rocco elegáns barna cipőben, szürke nadrágban és szövetkabátban, kalapban pompázott, és mintha idolja az Ének az esőbenre készülődött volna, egy esernyő is volt nála a biztonság kedvéért. A képeket ide kattintva tudják megnézni.

Mint ismeretes, Madonnának két saját gyermeke, és négy Malawiból adoptált afrikai gyermeke van. Érdekesség még, hogy ehhez az extravaganciához egyáltalán nem párosul közösségi médiás jelenlét Rocco esetében, hiszen nem kenyere ez a fajta feltűnősködés. Inkább szívesebben tölti idejét apjával, Guy Richie-vel Londonban.